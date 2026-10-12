В Украине готовят изменения в законодательство об отсрочке от мобилизации для граждан, у которых в семье есть люди с инвалидностью или которые ухаживают за больными родственниками.

Предлагаемые нововведения предусматривают дополнительные условия для получения отсрочки, в частности требования о постоянном уходе и отсутствии других родственников, которые могут его обеспечить. При этом пока речь идет о законодательных предложениях, а не о принятом законе.

Факты ICTV выясняли, кто может потерять право на отсрочку по уходу за людьми с инвалидностью, какие ограничения предлагают ввести и что известно о подготовке изменений в правила бронирования военнообязанных.

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Отмена отсрочки от мобилизации: что планируют изменить

О возможном пересмотре правил предоставления отсрочек сообщила правозащитница, бывший министр социальной политики и эксуполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Украинский центр защиты прав человека, который она представляет, получил ответ Офиса Военного омбудсмана на соответствующий запрос. Вместе с ответом организация получила проект законопроекта, сравнительную таблицу и пояснительную записку.

По словам Денисовой, подготовленный документ предусматривает пересмотр ряда действующих гарантий для семей, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью.

Для некоторых военнообязанных предлагают установить дополнительные требования для получения отсрочки, а в отдельных случаях право на нее может зависеть от наличия других членов семьи, способных обеспечить воспитание ребенка или уход за близким человеком.

В Офисе Военного омбудсмана, как отмечает правозащитница, необходимость изменений объясняют различиями между основаниями для отсрочки от мобилизации и увольнения с военной службы. По мнению авторов предложений, это создает проблемы с соблюдением принципов равенства граждан и правовой определенности.

В то же время Денисова считает, что устранять такие различия путем ограничения уже существующих прав семей не следует. Она также обращает внимание на то, что в полученных документах нет надлежащей оценки количества людей с инвалидностью, которые могут остаться без поддержки близких в случае принятия предложенных изменений.

Кто может потерять отсрочку по уходу за людьми с инвалидностью

Проект предусматривает пересмотр условий отсрочки для нескольких категорий военнообязанных. Людмила Денисова обнародовала основные предложения, содержащиеся в полученных документах.

В частности, изменения касаются следующих категорий:

Родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Предлагается установить дополнительные условия для получения отсрочки. Если в семье есть один ребенок с инвалидностью и оба родителя, право на отсрочку по этому основанию могут ограничить. Среди предложенных условий для ее сохранения — отсутствие других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или наличие в семье двух несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

Предлагается установить дополнительные условия для получения отсрочки. Если в семье есть один ребенок с инвалидностью и оба родителя, право на отсрочку по этому основанию могут ограничить. Среди предложенных условий для ее сохранения — отсутствие других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или наличие в семье двух несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность. Родители детей с тяжелыми заболеваниями, которым не установили инвалидность. Для них также предлагают дополнительные ограничения, связанные с наличием других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или воспитанием двух несовершеннолетних детей.

Для них также предлагают дополнительные ограничения, связанные с наличием других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или воспитанием двух несовершеннолетних детей. Мужья и жены людей с инвалидностью I и II групп. Вместо самого факта наличия такого члена семьи в качестве основания для отсрочки предлагают требовать фактического осуществления постоянного ухода.

Вместо самого факта наличия такого члена семьи в качестве основания для отсрочки предлагают требовать фактического осуществления постоянного ухода. Мужья и жены людей с инвалидностью III группы. В предусмотренных законодательством случаях, в частности при отдельных онкологических заболеваниях, отсутствии конечностей и других нарушениях здоровья, предлагается установить дополнительное требование об уходе.

В предусмотренных законодательством случаях, в частности при отдельных онкологических заболеваниях, отсутствии конечностей и других нарушениях здоровья, предлагается установить дополнительное требование об уходе. Лица, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы. Для получения отсрочки хотят ввести требование о постоянном уходе. Аналогичное условие будет касаться ухода за родителями мужа или жены, имеющими инвалидность I или II группы.

Для получения отсрочки хотят ввести требование о постоянном уходе. Аналогичное условие будет касаться ухода за родителями мужа или жены, имеющими инвалидность I или II группы. Люди, ухаживающие за больными членами семьи. Условия получения отсрочки могут изменить так, чтобы право на нее зависело, в частности, от отсутствия других лиц, способных обеспечить уход.

Условия получения отсрочки могут изменить так, чтобы право на нее зависело, в частности, от отсутствия других лиц, способных обеспечить уход. Родственники второй и третьей степени родства, ухаживающие за людьми с инвалидностью I или II группы. Для них предлагают пересмотреть основания для отсрочки, в частности исключить отдельное основание для родственников третьей степени и установить дополнительные ограничения для родственников второй степени.

Для них предлагают пересмотреть основания для отсрочки, в частности исключить отдельное основание для родственников третьей степени и установить дополнительные ограничения для родственников второй степени. Опекуны людей, признанных судом недееспособными. Условия отсрочки могут дополнить требованием об отсутствии других лиц, осуществляющих опеку или попечительство.

Почему правозащитница критикует новые основания для отсрочки

Людмила Денисова обращает внимание на то, что предложенный подход может усилить ограничения для семей, которым необходима помощь из-за состояния здоровья близких.

По ее словам, Офис Военного омбудсмана также объясняет необходимость изменений тем, что отсрочка из-за состояния здоровья члена семьи без обязательного осуществления ухода может создавать возможности для уклонения от военной службы.

Однако правозащитница подчеркивает, что человек с инвалидностью может нуждаться в регулярной помощи родственников даже тогда, когда официально не установлена потребность именно в постоянном уходе.

Денисова также напомнила о законопроекте № 15057, который обсуждали летом. Он предусматривал расширение возможностей увольнения с военной службы родителей детей с инвалидностью.

По информации, которую организация получила от Министерства обороны, на тот момент в ВСУ и воинских частях, непосредственно подчиненных ведомству, служили около 2 тыс. военнослужащих, у которых были дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

По мнению правозащитницы, вместо расширения гарантий для военнослужащих с такими семейными обстоятельствами в новых предложениях рассматривают ограничение права на отсрочку для других родителей.

Украинский центр защиты прав человека планирует обратиться в профильный комитет Верховной Рады с замечаниями к предложенным изменениям.

Отменят ли действующие отсрочки от мобилизации

На данный момент оснований говорить об отмене действующих отсрочек нет. Как отдельно подчеркнула Людмила Денисова, документы, полученные от Офиса Военного омбудсмана, касаются законодательных предложений, а не уже принятого закона.

Таким образом, пока продолжается подготовка возможных изменений, действующие основания для отсрочки остаются в силе. Чтобы новые требования начали действовать, соответствующие законодательные изменения должны пройти предусмотренную процедуру принятия.

Изменения в бронировании от мобилизации: что готовит Кабмин

Правительство работает над пересмотром правил бронирования военнообязанных сотрудников предприятий. О подготовке соответствующего проекта сообщило РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, правительство прорабатывало изменения в постановление, регулирующее бронирование военнообязанных на период мобилизации и военного времени.

Источники РБК-Украина сообщили о работе с профильными ведомствами, однако окончательного решения по новым квотам на тот момент не было. Критические замечания к предложениям, по информации издания, высказали Министерство обороны и Министерство энергетики.

Народный депутат Ярослав Железняк также обнародовал в своем ТГ-канале основные положения проекта, который, по его словам, поступил от источников в виде рассылки от 9 октября. Он отметил, что подлинность документа подтвердили источники.

Среди ключевых предложений — сокращение предельного количества сотрудников, которых разрешено бронировать в отдельных отраслях, изменение расчета стандартной квоты и создание нового Координационного центра при Кабмине.

Для каких предприятий хотят сократить бронирование

По информации Ярослава Железняка, проект предусматривает следующие изменения предельных квот:

Оборонно-промышленный комплекс и энергетика. Максимальную долю забронированных сотрудников предлагают уменьшить со 100% до 85%.

Максимальную долю забронированных сотрудников предлагают уменьшить со 100% до 85%. Коммунальные предприятия. Для предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также вывоз бытовых отходов, лимит хотят сократить с 75% до 60%.

Однако представители оборонной промышленности выступают против сокращения квоты для предприятий, выполняющих критически важные задачи для фронта.

В заявлении объединения Технологические силы Украины подчеркивается, что производство оружия требует квалифицированных сотрудников, поэтому для критически важных предприятий ОПК необходимо сохранить бронирование на уровне 100%.

В организации отмечают, что украинский оборонно-промышленный комплекс объединяет более 900 компаний с численностью персонала свыше 300 тыс. человек.

Отрасль уже сталкивается с нехваткой кадров, а подготовка отдельных специалистов занимает месяцы. Поэтому потеря даже одного специалиста может привести к остановке определенного производственного участка и задержкам в поставках оружия.

Как изменится расчет квоты на бронирование

Еще одно предложение касается определения количества сотрудников, от которого рассчитывают стандартную квоту бронирования на уровне 50%.

Как объяснил Железняк, в расчетную базу больше не планируют включать сотрудников, которые уже имеют отсрочку по другим основаниям. Речь идет, в частности, о студентах, лицах, осуществляющих уход, и родителях трех и более детей.

Для предприятий это будет означать уменьшение количества сотрудников, которых можно будет забронировать по стандартной квоте.

Например, если на предприятии работают 100 человек, из которых 20 уже имеют отсрочку, по предложенной формуле расчетную базу составят 80 сотрудников. Соответственно, при квоте 50% предприятие сможет забронировать 40 человек вместо 50 при прежнем принципе расчета.

Кто будет определять критичность предприятий

По данным Железняка, проект также предусматривает создание при Кабмине Координационного центра из 17 участников. В его состав должны войти представители СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Национальной полиции.

Центру предлагают предоставить полномочия рекомендовать присвоение предприятию статуса критически важного, согласовывать лимиты бронирования свыше 50%, а также инициировать лишение предприятия уже имеющегося статуса.

Как утверждает нардеп, без рекомендации нового органа предприятие не сможет получить статус критически важного или согласовать бронирование сверх стандартной квоты.

В проекте, на который ссылается Железняк, не определены четкие сроки рассмотрения вопросов, фиксированные критерии принятия решений и процедура их обжалования.

Также до 20 октября 2026 года профильные министерства и областные государственные администрации должны пересмотреть и обновить отраслевые критерии, по которым предприятия признают критически важными.

Что говорят в Министерстве обороны

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что ведомство выступает за максимально возможное бронирование сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

Во время встречи с журналистами он объяснил, что предприятия, получающие государственные контракты на производство систем, необходимых для фронта, должны иметь условия для выполнения заказов. Для этого, по его словам, государство должно обеспечить сохранение необходимого кадрового потенциала.

Хмара также отметил, что система бронирования должна учитывать реальный вклад каждого предприятия в обеспечение Сил обороны и быть справедливой.

Таким образом, позиция Министерства обороны относительно сохранения кадрового потенциала ОПК отличается от предложенного в проекте сокращения максимальной квоты до 85%.

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