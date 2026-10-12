Страны Европейского Союза согласовали открытие для Украины и Молдовы второго и третьего переговорных кластеров относительно вступления в ЕС.

Об этом сообщил министр по делам Европы и обороны Ирландии Томас Бирн.

Ирландия сейчас председательствует в Совете ЕС.

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Переговоры о вступлении в ЕС

— Могу подтвердить, что все государства-члены ЕС согласились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдовы. Закрыть 3 главы для Черногории и закрыть главу 20 для Албании, — написал Томас Бирн в соцсети X.

Напомним, что 7 октября Венгрия согласилась на дальнейшее продвижение Украины в переговорах по вступлению в ЕС и разблокировала открытие кластеров 2 (внутренний рынок) и 3 (конкурентоспособность и инклюзивный рост). Сообщалось, что в случае утверждения переговорной позиции уже 13 октября может пройти межправительственная конференция Украина – ЕС, во время которой эти два кластера формально откроют.

Официальное открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой – Основы – состоялось 15 июня в Люксембурге.

14 июля Европейский Союз официально открыл шестой переговорный кластер с Украиной, посвященный внешним отношениям.

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