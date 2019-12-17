Во время митинга под Верховной Радой Украины применили слезоточивый газ.
На акции протеста под Верховной Радой применили слезоточивый газ.
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В результате инцидента пострадали несколько полицейский.
Потасовки произошли возле станции метро Арсенальная. Причиной послужило то, что правоохранители отказались пропускать колонну тракторов к Верховной Раде. Однако митингующие отмечают, что акция была санкционирована, все инстанции поставлены в известность.
На пересечении улиц Липской и Грушевского в Киеве произошли стычки между полицией и представителями националистических организаций.
Причиной послужил запрет правоохранителей на установку палаток на улице Грушевского.
В результате словесная перепалка переросла в драку между полицией и националистами с применением спецсредств, зеленки, перцового газа, деревянных палок и пиротехники.
Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.