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Факты / Украина

В Украине завершились выборы в ОТО

22 декабря в Украине состоялись выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

Вибори 2019

В Украине 22 декабря в 20.00 завершилось голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также соответствующих глав.

Местные выборы проходили в 86 объединенных территориальных общинах.

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Лидерами по явке избирателей стали:

  • Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО явка избирателей составила 54%);
  • Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО – 54%);
  • Винницкая область (в Махновской сельской ОТО – 50%);
  • Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО – 53%);
  • Волынская область (в Доросыновской сельской ОТО – 52%).

Меньше всего людей пришли на избирательные участки в:

  • Ивано-Франковской области (в Пасичнянской сельской ОТО – 16,44%);
  • Закарпатской области (в Заречанской сельской ОТО – 19,7%);
  • Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО – 23,4%).

23 декабря Центральная избирательная комиссия продолжит предоставлять информацию о явке на выборах в объединенных территориальных общинах.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной территории Донбасса должны состояться одновременно с общенациональными выборами.

Источник: ЦИК

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