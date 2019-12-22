В Украине завершились выборы в ОТО

22 декабря в Украине состоялись выборы в 86 объединенных территориальных общинах.
В Украине 22 декабря в 20.00 завершилось голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также соответствующих глав.
Местные выборы проходили в 86 объединенных территориальных общинах.
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Лидерами по явке избирателей стали:
- Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО явка избирателей составила 54%);
- Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО – 54%);
- Винницкая область (в Махновской сельской ОТО – 50%);
- Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО – 53%);
- Волынская область (в Доросыновской сельской ОТО – 52%).
Меньше всего людей пришли на избирательные участки в:
- Ивано-Франковской области (в Пасичнянской сельской ОТО – 16,44%);
- Закарпатской области (в Заречанской сельской ОТО – 19,7%);
- Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО – 23,4%).
23 декабря Центральная избирательная комиссия продолжит предоставлять информацию о явке на выборах в объединенных территориальных общинах.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной территории Донбасса должны состояться одновременно с общенациональными выборами.