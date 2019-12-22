В Украине завершились выборы в ОТО

22 декабря в Украине состоялись выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

В Украине 22 декабря в 20.00 завершилось голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также соответствующих глав.

Местные выборы проходили в 86 объединенных территориальных общинах.

Читайте: Новый Избирательный кодекс: что он меняет (ДОКУМЕНТ)

Лидерами по явке избирателей стали:

Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО явка избирателей составила 54%);

Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТО – 54%);

Винницкая область (в Махновской сельской ОТО – 50%);

Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО – 53%);

Волынская область (в Доросыновской сельской ОТО – 52%).

Меньше всего людей пришли на избирательные участки в:

Ивано-Франковской области (в Пасичнянской сельской ОТО – 16,44%);

Закарпатской области (в Заречанской сельской ОТО – 19,7%);

Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО – 23,4%).

23 декабря Центральная избирательная комиссия продолжит предоставлять информацию о явке на выборах в объединенных территориальных общинах.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной территории Донбасса должны состояться одновременно с общенациональными выборами.