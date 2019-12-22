В Україні завершилися вибори в ОТГ

22 грудня в Україні відбулися вибори в 86 об’єднаних територіальних громадах.
В Україні 22 грудня в 20.00 завершилося голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, а також відповідних глав.
Місцеві вибори проходили в 86 об’єднаних територіальних громадах.
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Лідерами за явкою виборців стали:
- Хмельницька область (в Сахновецькій сільській ОТГ явка виборців склала 54%);
- Житомирська область (в Старосілецькій сільській ОТГ – 54%);
- Вінницька область (в Махнівській сільській ОТГ – 50%);
- Чернігівська область (в Понорницькій селищній ОТГ – 53%);
- Волинська область (в Доросинівській сільській ОТГ – 52%).
Найменше людей прийшли на виборчі дільниці в:
- Івано-Франківській області (в Пасічнянській сільській ОТГ – 16,44%);
- Закарпатській області (в Зарічанській сільській ОТГ – 19,7%);
- Харківська область (в Курилівській сільській ОТГ – 23,4%).
23 грудня Центральна виборча комісія продовжить надавати інформацію про явку на виборах в об’єднаних територіальних громадах.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованій території Донбасу повинні відбутися одночасно з загальнонаціональними виборами.