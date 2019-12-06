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Факты / Украина / Политика

Выборы на всем Донбассе пройдут одновременно с общенациональными – президент

Выборы на всей территории Украины вернут ощущение, что страна вновь едина, убежден президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский - президент

Выборы на территории временно оккупированного Донбасса должны состояться одновременно с выборами на подконтрольной Украине территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе Свобода слова Савика Шустера.

– Ощущение того, что мы одна страна и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Выборы проводятся одновременно на всей территории Украины, – сказал он.

Говоря о возможной амнистии для боевиков и продолжении закона об особом статусе Донбасса, Зеленский заявил, что эти решения будут основываться на результатах переговоров нормандской четверки.

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– Если будут проведены честные выборы после установления безопасности, мы будем говорить об амнистии тех людей, у которых руки не в крови.

Закон об особом статусе сейчас есть, он действует до 31 декабря. Продолжать ли этот закон, мы увидим после возвращения из Парижа, – заявил лидер государства.

Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Верховная Рада не планирует принимать новый закон об особом статусе Донбасса.

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