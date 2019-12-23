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Факты / Украина / Общество

Демонтаж советского герба со щита Родины-матери может опрокинуть статую

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что есть решение, как демонтировать советский герб с щита монумента Родины-матери в Киеве, но стоимость работ будет очень высокой.

Демонтаж советского герба со щита Родины-матери может опрокинуть статую

В Институте национальной памяти Украины появилось решение, как демонтировать советский герб с щита монумента Родины-матери. Однако новый глава Антон Дробович отмечает, что это дорого обойдется Киеву.

– В Институте электросварки имени Патона есть решение, как демонтировать советский герб, но это будет очень дорого, – сказал Дробович.

Он сообщил, что Институт будет обращаться к руководству государства о заложении этих средств в госбюджет.

Кроме этого, Дробович обратился к украинцам с просьбой предлагать свои варианты демонтажа.

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Также он отметил, что существует угроза опрокидывания статуи.

– Там очень сложная инженерная конструкция, ее нельзя разбалансировать, там маятник в руке с мечом, который уравновешивает статую. Если мы повесим много инженерных устройств, чтобы снимать, демонтировать этот щит, он может опрокинуть статую.

Здесь безопасность граждан в приоритете, — пояснил Дробович.

К слову, 4 декабря на заседание Кабмина министры согласовали кандидатуру Антона Дробовича на пост главы Украинского института национальной памяти.

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