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Факты / Украина

На Новый год 2020 в Карпатах будет мороз, но без снега – синоптики

На Новый год 2020 в Карпатах будет мороз, но снег выпадет только 4 января.

погода

Погода в Карпатах на Новый год 2020 не подарит снега, но мороз гарантирован.

До 31 декабря в Карпатах ожидаются плюсовая температура, дожди и мокрый снег.

Читайте: Сильные снегопады и морозы до -20°: синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

30 и 31 декабря температура упадет на Новый год отдыхающих ждут морозы до -5 градусов.

С 4 января в Карпатах возможны снегопады. Температура будет колебаться от минусовой до плюсовой.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020.

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