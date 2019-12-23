На Новый год 2020 в Карпатах будет мороз, но снег выпадет только 4 января.
Погода в Карпатах на Новый год 2020 не подарит снега, но мороз гарантирован.
До 31 декабря в Карпатах ожидаются плюсовая температура, дожди и мокрый снег.
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30 и 31 декабря температура упадет на Новый год отдыхающих ждут морозы до -5 градусов.
С 4 января в Карпатах возможны снегопады. Температура будет колебаться от минусовой до плюсовой.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020.
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