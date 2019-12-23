PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Новий рік 2020 у Карпатах буде мороз, але без снігу – синоптики

На Новий рік 2020 в Карпатах буде мороз, але сніг випаде тільки 4 січня.

погода

Погода в Карпатах на Новий рік 2020 не подарує снігу, але мороз гарантований.

До 31 грудня в Карпатах очікуються плюсова температура, дощі та мокрий сніг.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

30 і 31 грудня температура впаде на Новий рік відпочиваючих чекають морози до -5 градусів.

З 4 січня в Карпатах можливі снігопади. Температура коливатиметься від мінусової до плюсової.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка