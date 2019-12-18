Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

По прогнозам мировых ученых, уже через 50 лет Киев будет в находиться в субтропиках, а средняя температура самого холодного месяца будет всего пять градусов мороза.

Изменения климата уже наглядны. Подтверждение тому рекордно теплый июль, ноябрь, а теперь и декабрь. Температура как в октябре, на деревьях совсем весенние почки и вот-вот зацветут магнолии. То же происходит и в полях.

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Из-за такой ​​погоди под угрозой озимые. Так как растения активно проросли в декабре, хотя должны были весной. Теперь придется тратить больше удобрений, чтобы спасти урожай.

Изменения климата начались давно, говорят эксперты. Однако люди своей бездумностью этот процесс только ускоряет.

В советские времена водоемы и болотные местности аврально высушивали, а теперь приходится максимально орошать. Реки мелеют, почвы потеряли свое плодородие почти вдвое, ведь влаги крайне мало. В Украине едва ли не каждый год засуха.

Уменьшает количество влаги и то, что земли постоянно разоряют и истощают. Если раньше Украина имела три зоны – степь, лесостепь и лес, то теперь степная зона сместилась на сотни километров на север.

С изменениями климата борются во всем мире. А с парниковыми газами, которые непосредственно на это влияют, взялась наконец бороться и Украины, приняв закон, который будет контролировать выброс СО2.

Вместе с этим аграриям следует выбирать более бережливые методы обработки, мэрам городов активнее заниматься озеленением, а украинцам утеплять здания.

Напомним, Украина заняла 17 место среди 58 стран мира в рейтинге, что показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата-2020.

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