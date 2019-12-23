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Факты / Украина / Общество

Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Суд в Киеве рассматривает апелляционную жалобу на содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Защита музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, просит суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в ночное время.

На днях его адвокаты также подали иск в Печерский райсуд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля. Он касается нарушения презумпции невиновности, защиты чести и достоинства.

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Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на два месяца – до 8 февраля 2020 года. 18 декабря адвокаты обжаловали его арест.

Источник: Громадське

Фото: УНИАН

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