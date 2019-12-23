Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Суд у Києві розглядає апеляційну скаргу на тримання під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Захист музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, просить суд змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт у нічний час.

Днями його адвокати також подали позов до Печерського райсуду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника голови Національної поліції Євгена Коваля. Він стосується порушення презумпції невинуватості, захисту честі та гідності.

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Нагадаємо, 14 грудня Печерський районний суд Києва арештував музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на два місці – до 8 лютого 2020 року. 18 грудня адвокати оскаржили його арешт.