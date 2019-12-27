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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В РФ надеются на отмену запрета Украины на импорт электроэнергии

В правительстве России заявили, что готовы обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах.

електроенергія

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что надеется на отмену решения Украины о запрете импорта российской электроэнергии.

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– Мы готовы обеспечивать и поставлять электроэнергию в необходимых объемах, тем более что в России также есть избытки электроэнергии. Надеемся, что когда-то это решение будет отменено, – отметил он, комментируя закон, запрещающий импорт электрической энергии из России, подписанный ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в октябре 2019 года Украина впервые с 2015 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.

Недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев также говорил, что РФ готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины, если Киев выступит с такой инициативой.

Источник: Интерфакс

Фото: Unsplash

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