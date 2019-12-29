Факты ICTV подводят итоги 2019 года. Предлагаем вместе с нами вспомнить, что случилось в этом году, от каких событий мурашки шли по телу, каким мы радовались всей страной, а какие заставляли проронить слезу.

Итоги 2019 года для каждого свои – кто-то прочитал запланированный список книг, кто-то похудел или закончил курсы английского, которые долгое время откладывал на потом. Для страны эти итоги несколько более глобальны.

Уже традиционно Факты ICTV провожают уходящий год, вспоминая знаковые для страны и украинцев события – в нашем рейтинге самые важные моменты, люди и истории 2019 года.

Человек года: Владимир Зеленский

Беспрецедентное событие в мировой политике – комик, который годами пародировал украинских политиков, возглавил государство.

Он побил сразу несколько рекордов – стал самым молодым президентом Украины в 41 год и получил наибольшую поддержку общества в 73,2%, победив действующего на тот момент президента с огромным отрывом.

В день инаугурации, только что официально вступив в должность, Зеленский распорядился – распустить Раду и назначить внеочередные выборы.

С тех пор политика президента отмечается решительностью – он сразу провел кадровые чистки, которые были в его компетенции, реанимировал минский процесс, куда вернулся второй президент Леонид Кучма, на международной арене отстаивал позицию Украины перед лидерами государств и провел несколько переговоров с Владимиром Путиным.

Событие года: украинские пленные вернулись домой

За историческим возвращением на Родину пленников Кремля наблюдала едва ли не вся страна. До последнего не было известно – кто в списках, когда именно произойдет обмен и будет ли он вообще. Поэтому все затаили дыхание и ждали.

В список вошло 35 человек, в том числе украинские моряки и Олег Сенцов. Встречали их в Борисполе родные, друзья и лично президент Зеленский.

Когда украинский борт Ан-148 приземлился и с трапа начали сходить первые пленники, родным стало сложно сдерживать слезы. Кто-то пробыл в плену девять месяцев, кто-то провел там долгих пять лет, но теперь все они дома.

Переговоры года: нормандский саммит и первая встреча Зеленского с Путиным

После трехлетнего перерыва лидеры нормандской четверки снова встретились за одним столом. Состав изменился – Францию ​​теперь представляет Эммануэль Макрон, а Украину – Владимир Зеленский.

Место встречи – Париж. В рамках саммита Владимир Зеленский лично встретился с Владимиром Путиным. В частности, договорились об очередном обмене пленными и прекращении огня уже до конца года, а также обсудили вопросы газа.

Эксперты не берутся анализировать встречу в категориях зрада или победа. Встреча состоялась – это уже весомый шаг, обсужденные темы – важные, впрочем неупомянутые оккупированный Крым и контроль над границами не оценили.

В перспективе также следующая встреча, которая должна состояться до апреля – там обсудят организацию местных выборов на оккупированных территориях.

Противостояние года: соперничество Порошенко и Зеленского

Нынешние президентские выборы были горячими. Во второй тур вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний, к слову, обошел соперника почти вдвое – 30,2% против 15,9%.

Такого ожесточенного противостояния украинский политикум еще не видел: пафосные видеоролики с вызовами на дебаты, обоюдная сдача анализов и, наконец, впервые в мировой практике – дебаты кандидатов на стадионе Олимпийский.

Кот в мешке, ваш приговор, обертка от конфеты и волк в овечьей шкуре – как только не называли друг друга оппоненты.

Кто победил – так и не установили. Сторонники Порошенко называли его мастером слова, сторонники Зеленского считали своего кандидата лучшим.

Победа года: отвод войск на участках столкновения на Донбассе

За последние несколько месяцев были разведены войска на трех участках столкновения – Станица Луганская, Петровское и Золотое. В Станице Луганской вследствие этого наконец смогли восстановить разрушенный пешеходный мост, что было частью международных обязательств по улучшению гуманитарной ситуации в прифронтовой зоне.

Отвод – одно из соглашений Минских договоренностей, которое подписали еще в сентябре 2016 года. Главное условие для начала операции – соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней. Впрочем, из-за регулярных нарушений отвод откладывался.

Следовательно, войска с обеих сторон отошли на расстояние 1 км от линии разграничения, а эти участки разминировали. Теперь ждем следующий шаг, необходимый для более масштабного процесса – разведение сил вдоль всей линии разграничения.

Спортивное событие года: выход сборной Украины на Евро-2020

В октябре сборная Украины принимала сборную Португалии в рамках матча отбора на Евро-2020.

Встреча прошла в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась победой подопечных Шевченко со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Роман Яремчук уже на шестой минуте встречи после паса от Кривцова. На 27-й минуте Андрей Ярмоленко увеличил преимущество сине-желтых.

Победа над Португалией обеспечила Украине досрочный выход на Евро и первое место в группе В.

Закон года: с депутатов сняли неприкосновенность

Дождались – до снятия неприкосновенности считанные дни! С 1 января 2020 года депутаты больше не неприкосновенны. Теперь нардепы могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента – норму, которая это запрещала, исключили из Конституции Украины.

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Долгое время этот шаг был полем для манипуляции украинских политиков – кто только не обещал это сделать. Но уже в сентябре инициативу поддержали 373 народных депутата, тогда как минимально необходимое количество голосов – 300.

В дальнейшем депутаты приняли дополнительные инициативы, которые обеспечат реализацию отмены депутатской неприкосновенности. Так, досудебное расследование криминальных производств, открытых против нардепов, имеют право вести только следователи НАБУ или центрального аппарата ГБР.

Духовное событие года: священный Томос для Украины

Через 28 лет после обретения независимости Украина наконец получила независимую церковь, признанную Вселенским патриархатом.

Символично в Сочельник Вселенский патриарх Варфоломей передал Украине Томос об автокефалии.

Церемония вручения проходила в Стамбуле, где божественную литургию совместно провели патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Благодаря созданию ПЦУ и получению документа Украина стала одной из 15 независимых автокефальных церквей мира.

Политическое событие года: монобольшинство по результатам внеочередных выборов

Раду VIII созыва досрочно распустили. Новую выбирали 21 июля. Она обновилась на 80%, а в состав вошли пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

И самое главное – впервые в истории одна партия получила так называемое монобольшинство (254 мандата), которое позволяет ей самостоятельно принимать законы. Единственное – им все еще нужна поддержка для изменения Конституции, для чего необходимо 300 голосов.

Депутаты активно пользуются этой возможностью и принимают законы в так называемом турборежиме. Сначала Слуга народа голосовала единогласно, но уже через некоторое время внутри фракции образовались различные группы, и теперь прийти к консенсусу сложнее.

Речь года: выступление Сенцова на Ялтинской конференции

Только вернувшись на Родину, режиссер Олег Сенцов выступил с трогательной речью. Произошло это во время ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия.

По традиции, форум должен был открыть президент, но он пригласил вместо себя бывшего политзаключенного.

– Там, где я был пять лет, каждая мелочь имеет большое значение. Там ничего не выбрасывают, все приспосабливают. Важная вещь – это чай. У меня было две тетради – синяя и желтая – и банка из под чая. Я вырезал из тетрадей две полоски, наклеил на банку и написал – Слава Украине. Все пять лет, пока я путешествовал по тюрьмам, я брал ее с собой. Всех тюремщиков это раздражало. Это была моя маленькая борьба, – пояснил режиссер.

Он подарил банку со своим нагрудным знаком президенту и попросил начать новую традицию – собирать в нее нагрудные знаки всех бывших политзаключенных, которые будут возвращаться домой из российского плена.

Город года: Припять

После нашумевшего сериала от HBO в Чернобыльскую зону ринулся поток туристов. Количество посетителей возросло в среднем на 40%.

Припять – город призрак, который люди покинули 33 года назад. Сейчас природа там забирает свое – центральные улицы похожи на густой лес, а единственные жители города – дикие животные. Припять погрязла в плену радиации. Сюда не дошла декоммунизация и здесь остановилось время.

Чернобыльская зона – это страница нашей истории. Это урок для общества, который оно навсегда усвоило. Приехать сюда стоит хотя для того, чтобы почувствовать атмосферу и посмотреть, к чему может привести человеческая ошибка.

К слову, Факты ICTV также побывали в зоне отчуждения и рассказывали, в каком она состоянии.

Провал года: Украина не поехала на Евровидение

Во второй раз в истории Украина отказалась от участия в песенном конкурсе. Впервые мы не поехали на Евровидение в 2015 году из-за сложной ситуации в стране.

В этом же году победу на нацотборе получила певица MARUV. Впрочем, сначала возник скандал из-за ее гастролей в РФ, которые она сразу отменила. Впоследствии стало известно, что ее песня Siren Song лицензирована российским лейблом Warner Music Russia, и РФ может на этом неплохо заработать. Тогда НОТУ потребовала передать ей права на песню.

Договоренностей они не достигли, а после того, как отказалась MARUV, другие претенденты тоже решили не ехать.

Но уже через несколько месяцев стартует нацотбор на 2020 год, так что Украина имеет все шансы показать себя на конкурсе.

Перформанс года: помпезная инаугурация президента

Инаугурация президента состоялась почти через месяц после его фактической победы. Тем не менее, прошла она с размахом.

Украинцев пригласили под здание Верховной Рады, где президент должен был принять присягу. Там установили большой экран для тех, кто остался смотреть официальную часть.

В Раду президент направлялся через толпу народа, подчеркнув, что он искренен и открыт. По дороге здоровался с украинцами – делал селфи, жал руки и давал “пять”. Даже подпрыгнул, чтобы поцеловать коллегу из Квартала 95 – Евгения Кошевого.

Каждое его предложение встречали громкими аплодисментами и овациями, а заявление о роспуске парламента нашло большую поддержку среди зрителей. В целом, получилось по лучшим жанрам кино.

Неожиданность года: доллар снизился до рекордного минимума за четыре года

Украинцы привыкли к постоянному повышению курса доллара. По крайней мере, последние несколько лет эта тенденция была неизменной.

Но если январь 2019 года начинался с курсом 27,4 грн за доллар, то в декабре курс держится на уровне в среднем 23,5 грн за доллар – и это самый низкий показатель последних четырех лет.

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Основной причиной эксперты называют политику Нацбанка по продаже ОВГЗ нерезидентам страны. Государство продает облигации под высокий процент – более 15% годовых. Объем вкладов в такие бумаги превысил 88 млрд грн.

Но радоваться рано, ведь открытым остается вопрос: как долго государство еще сможет укреплять гривну таким образом.

Расследование года: дело убийства Шеремета

Журналиста Павла Шеремета убили в 2016 году. Тогда неизвестные взорвали его автомобиль. Впрочем, расследование трагедии долгое время замалчивалось от общества.

Наконец 12 декабря Национальная полиция рассказала о ходе следствия и первых результатах.

Были задержаны подозреваемые – волонтер и детский врач Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко, военные Яна Дугарь, Инна и Владислав Грищенки.

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Впрочем, после обнародования результатов у общества осталось немало вопросов и сомнений. Кто-то до сих пор не верит, что задержанные лица причастны к трагедии, другие пытаются доказать, что правоохранители ошибались.

Как бы то ни было, впереди еще немало судебных слушаний и следственной работы, ведь до сих пор не установлено – кто заказчик убийства.

Фильм года: Домой

Лента крымскотатарского режиссера Наримана Алиева вышла в прокат 7 ноября.

Впрочем, уже полгода она привлекает внимание международных экспертов, собирает номинации престижных премий и награды на кинофестивалях. Ленту представляли на Одесском, Каннском и на Международном кинофестивале в Бухаресте.

Домой – фильм о крымском татарине Мустафе. Два его сына переехали в Киев после аннексии. Когда один из них умирает в АТО, отец едет в столицу, чтобы забрать одного из сыновей домой, а другого похоронить на полуострове согласно с мусульманскими традициями.

Нариман Алиев попытался передать всю трагедию крымскотатарского народа через историю одной семьи.

Сюжет года: встреча Зеленского с лидерами фракций

В рамках своего рейтинга сайт Факты ICTV определил лучший сюжет года по версии наших зрителей. Так, 1,4 млн просмотров набрал материал о встрече новоизбранного президента с лидерами фракций.

Во время своей инаугурации Владимир Зеленский распустил Раду. А уже на следующий день возмущенные лидеры фракций Рады VIII созыва встретились с президентом, чтобы обсудить свое будущее.

Но своего решения новоизбранный глава государства так и не изменил.

Скандал года: хищения в Укроборопроме

Государственный концерн Укроборонпром в марте этого года уличили в коррупции. Сумма убытков составляет по меньшей мере 250 млн грн.

Группа лиц скупала военные запчасти и продавала государственным заводам Укроборонпрома по завышенным ценам. Детали находили или на отечественных складах, или в России, откуда контрабандой переправляли в Украину. Сделками занимались через компанию Оптимумспецдеталь.

Журналисты-расследователи заявляют, что правоохранительные органы – ГПУ, НАБУ, СБУ – знали о схемах Оптимумспецдетали, но за взятки “откладывали в долгий ящик” рассмотрение производств по компании.

Неизвестно, узнало бы общество о масштабных схемах, если бы не журналистское расследование. Лишь после того, как эта информация получила широкую огласку, оказалось, что хищения в оборонном секторе – не новость для правоохранителей. Все это время они работали в этом направлении. Однако только журналисты несколько ускорили рассмотрение этих дел.

Песня года: Время и Стекло – Дим

Первая украиноязычная песня группы Время и Стекло – Дим.

Трек вошел в топ-3 музыкальных видео 2019 года в Украине по версии YouTube, получив 42 млн просмотров. В описании под клипом говорится:

– Ее окружает множество мужчин, но она хочет танцевать только с ним и не замечает никого вокруг. Он остается неприступным, но понимает, что не может без нее. Важно успеть сказать о своих чувствах до того, как все превратится в дым.

Слова написали Алексей Потапенко (Потап) и Андрей Бескровный.

И напоследок, Факты ICTV поздравляют своих читателей с наступающими праздниками. Желаем в новом году читать только положительные новости и заниматься тем, что вас вдохновляет.

Лилия Ященко