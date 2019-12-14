33 года прошло с момента крупнейшей ядерной аварии – взрыва на Чернобыльской АЭС. История катастрофы, воспоминания ликвидаторов и современное состояние Зоны – обо всем этом в материале Фактов ICTV.

Ежегодно 14 декабря в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии.

Поэтому сегодня мы рассказываем о том, как сейчас выглядит чернобыльская зона.

Момент аварии

26 апреля 1986 в 01.23 на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый энергоблок.

Когда оператор нажал красную кнопку, чтобы по плану остановить работу реактора, напряжение резко прыгнуло, что и привело к взрыву.

В Зоне Отчуждения работала радиационная разведка, которая измеряла уровень радиации, определяла самые опасные точки и передавала информацию дезактиваторам. Специалисты, в свою очередь, ликвидировали последствия аварии. Например, убрав верхний слой почвы, радиация уже уменьшалась в 10 раз.

– Официальная доза облучения, которую я получил – 120 мкР/ч (микро Рентген в час). Кожа стала коричневого цвета, немного тошнило. Однако, это быстро прошло, – вспоминает ликвидатор Алексей Бреус.

У ликвидаторов в день катастрофы было две основные задачи – погасить огонь и найти пострадавших.

Советский союз признал факт аварии лишь после того, как на одной из станции в Швеции зафиксировали остатки радиоактивных веществ.

По Международной шкале ядерных событий авария на ЧАЭС получила 7 уровень – самый высокий в истории.

Воспоминания и изменения

– Впечатляющая картина была летом 1986. Новой, красивый город, а людей нет. О существовании населения дает знать только выстиранное белье на балконах, которое люди не успели забрать, – рассказывает председатель Ассоциации чернобыльского туризма Сергей Мирный.

Утро выходного дня. Обычная киевская семья поехала на пикник под Чернобылем. Пошел дождь, и они вернулись. Дома встретили взволнованного соседа, сотрудника СБУ. Он рассказал об аварии и посоветовал уехать из города на несколько дней.

– Сильные эмоции были тогда, когда впервые увидел разрушенный реактор из окна автобуса. Потом – когда проверил уровень радиации, – вспоминает оператор четвертого блока ЧАЭС Алексей Бреус.

Катастрофа повлияла не только на физическое здоровье людей, а и на общее эмоциональное состояние.

– Я отходил от Чернобыля около двух лет – в основном психологически. Вообще избегал разговоров на эту тему, – делится воспоминаниями один из ликвидаторов.

Гиды и частые туристы отмечают, что Зона становится доступнее. Сейчас пребывания в Рыжем лесу не является опасным, как лет пять назад. Собственно, и рыжим его уже трудно назвать, ведь он возвращается в свое прежнее состояние.

– Я приезжаю сюда уже десятый год, и основное изменение, которое я заметил, помимо уменьшения уровня радиации, – это захват территории природой, – отмечает один из туристов.

В Зону Отчуждения понемногу начинают возвращаться хищники: волки, медведи, рысь. Это является свидетельством того, что природа обновляется и становится пригодной для жизни большинства жителей из цепи питания.

Однако, единственные животные, которые уже привыкли к присутствию людей – это собаки. Других увидеть крайне тяжело.

Нынешнее состояние

Сам Чернобыль пострадал не так сильно, как Припять, ведь она ближе расположена к реактору. К тому же, волны радиации частично обошли город.

Сейчас в Чернобыле живут 150-200 самоселов. Большинство из них – бывшие жители, которые не захотели покидать свои дома, или же вернулись через некоторое время.

Фактически, в Чернобыле можно жить, если вести себя в нем максимально осторожно. Однако, почва все еще содержит радиоактивные элементы, которые только начинают распадаться или будут находиться в опасном состоянии еще несколько десятков лет.

– То, что мы можем здесь стоять – колоссальное достижение ликвидаторов. Уровень радиации меньше в тысячи раз, чем 33 года назад. В частности, последний этап – это накрытие саркофага, что уменьшило показатели еще три раза, – рассказывает Сергей Мирный.

Уровень радиации возле реактора составляет 70 мкР/ч, что в пять раз больше, чем в Киеве. Допустимая норма – 30 мкР/ч.

Общая доза облучения, которую получают туристы за целый день пребывания в Зоне – такая же, как и за час полета на самолете.

А вот с Припятью ситуация иная.

Припять – город-призрак Советского Союза, который погряз в плену радиации, город, куда не дошла декоммунизация и где остановилось время.

Ты проходишь по улицам и видишь жилые дома, общественные места и другие сооружения – все, как в обычном городе. Однако, с одной особенностью – они пустые и разбитые.



























В плену радиации: в каком состоянии современная Чернобыльская зона / 7 фотографий

Из-за отсутствия людей и, соответственно, технической поддержки, большинство зданий находятся в аварийном состоянии. Основная их опасность не в высоком содержании радиации, а в том, что какая-то часть может рухнуть.

Самое известное место в Припяти – парк аттракционов. Это парк, в котором так и не успели поиграть дети, ведь торжественное открытие планировали на 1 мая.

Чертово колесо, автодром, качели – железо вобрало в себя очень много радиации и стало символом покинутой Зоны Отчуждения.























В плену радиации: в каком состоянии современная Чернобыльская зона / 6 фотографий

В общем, Припять – это город, в котором преобладает природа. Если поехать туда в мае-июне, то он будет напоминать большой Мариинский парк. Правда, пустой.

Центральная площадь кажется опустошенной. Это своеобразная асфальтовая поляна в лесу.

Местами возникает ощущение, что ты идешь по небольшому лесу. А потом среди деревьев замечаешь ряд фонарей. Это возвращает к реальности и пониманию того, что они стоят вдоль аллеи, которая полностью обросла травой и деревьями.

Перспективы туризма

Туризм зарождался постепенно. Сначала это были небольшие группы специалистов, визиты власти, затем начали ездить делегации.

После Революции Достоинства администрация Зоны начала лояльно относиться к посетителям.

Ежегодно в Припять приезжает все больше туристов. Лишь в 2018 их было около 75 тыс., большая часть из которых – иностранцы. Шансы встретить в Припять англичанина выше, чем шансы встретить киевлянина.

– Для нас это нечто новое и необычное. Радиация – это звучит загадочно и интересно, – делится впечатлениями турист из Великобритании.

Украинцы привыкли к тому, что есть такой мистический город, в котором никто не живет. Мы изучаем это в школьной программе и каждый год отмечаем годовщину катастрофы. А для иностранцев само слово радиация – это уже что-то новое.

В новом сезоне Зона Отчуждения планирует принять более 100 тыс. туристов.

Общественная организация Ассоциация чернобыльских туроператоров отмечает, что для привлечения еще большего количества посетителей, нужно развивать инфраструктуру.

За прошлый год члены организации разработали новые типы маршрутов Чернобыльской зоны, среди которых и водные.

Также ассоциация уже несколько лет работает над тем, чтобы эта территория получила статус Места культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, сериал Чернобыль получил премию Эмми в номинации лучший мини-сериал.