12 декабря Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Кто и как, по версии следствия, совершил преступление – в материале Фактов ICTV.

Павел Шеремет – известный журналист, который погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве в 2016 году. Расследование этого убийства длилось долгое время, а детали – не сообщали.

Владимир Зеленский даже отмечал, что установил сроки расследования, пообещав уволить руководство Министерства внутренних дел Украины в случае невыполнения.

Наконец 12 декабря Национальная полиция заявила о задержании подозреваемых в убийстве журналиста – волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военных Яну Дугарь, Инну и Владислава Грищенко.

Вероятная версия убийства – дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица.

Подозреваемые по делу Шеремета также фигурировали и в других делах по подрывам на территории Украины, так и удалось установить связь между всей группой лиц – они ходили друг к другу на судебные засудання.

Как происходила подготовка к убийству?

Правоохранители отработали камеры наблюдения и установили схему передвижения предполагаемых преступников.

В частности, за несколько дней до убийства женщина (по версии следствия Яна Дугарь, в квартире которой хранилось саперское снаряжение) дважды появлялась на месте преступления и фотографировала местоположение камер на телефон.

Непосредственно в день убийства камеры зафиксировали мужчину и женщину, в руках у которой был полиэтиленовый пакет. Именно женщина заложила взрывное устройство под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

Их идентифицировали как Андрея Антоненко (его удалось распознать по одежде со специфическим рисунком и походке – он хромал после операции) и Юлию Кузьменко. Мужчина проживает непосредственно возле места совершения преступления, что видно на схеме.

Одним из доказательств причастности группы к убийству стали их телефонные разговоры.

Когда одному из членов группы по прозвищу Пистолет вручили подозрение, все начали нервничать и созваниваться между собой. В разговорах речь шла о том, что Пистолета нужно “беречь”, чтобы он не рассказал лишнего.

В последствии мужчина покончил жизнь самоубийством. Тогда же в разговоре с мужем Инна Грищенко расценила это как положительный для них фактор.

Что известно о подозреваемых?

Инна Грищенко за время АТО приобрела две квартиры и несколько автомобилей. Имеет жесткие лидерские качества – в разговоре с мужем отмечает, что готова “всех” утопить “, чтобы” выплыть “.

Владислав Грищенко – судим за вымогательство, мошенничество, грабежи. Является специалистом во взрывном деле (участник АТО и ООС). На аудиозаписи утверждает, что может сделать бомбу за 15 минут.

Юлия Кузьменко, которая непосредственно подложила бомбу под автомобиль, за последнее время стала владелицей дома и нескольких автомобилей. Часто в своих разговорах выражала радикальные взгляды – позицию по свержению конституционного строя в стране. Обсуждала в частности сценарии дестабилизации в стране путем сакральной жертвы из числа популярных в обществе лиц. Речь шла о Марусе Зверобой.

К слову, на брифинге по результатам расследования присутствовал президент Владимир Зеленский. Он пообещал, что заказчика убийства скоро найдут.