Факти ICTV підбивають підсумки 2019 року. Пропонуємо разом з нами згадати, що трапилось цього року, від яких подій мурахи йшли по тілу, яким ми раділи всією країною, а які змушували зронити сльозу.

Підсумки 2019 року для кожного свої – хтось прочитав запланований список книг, хтось схуд чи закінчив курси англійської, які довгий час відкладав на потім. Для країни ці підсумки дещо глобальніші.

Вже традиційно Факти ICTV проводжають рік, що минає, згадуючи найзнаковіші для країни та українців події – у нашому рейтингу найважливіші моменти, люди та історії 2019 року.

Людина року: Володимир Зеленський

Безпрецедентна подія у світовій політиці – комік, який роками пародіював українських політиків, очолив державу.

Він побив одразу декілька рекордів – став наймолодшим президентом України у 41 рік та отримав найбільшу підтримку суспільства у 73,2%, перемігши чинного на той момент президента з величезним відривом.

В день інавгурації, тільки-но офіційно вступивши на посаду, Зеленський розпорядився – розпустити Раду та призначити позачергові вибори.

Відтоді політика президента відзначається рішучістю – він одразу провів кадрові чистки, які були в його компетенції, реанімував мінський процес, куди повернувся другий президент Леонід Кучма, на міжнародній арені відстоював позицію України перед лідерами держав та провів декілька перемовин з Володимиром Путіним.

Подія року: українські полонені повернулись додому

За історичним поверненням на Батьківщину бранців Кремля спостерігала чи не вся країна. До останнього не було відомо – хто у списках, коли саме станеться обмін та чи буде він взагалі. Тому всі зачаїли дихання і чекали.

До списку на обмін увійшло 35 осіб, зокрема й українські моряки та Олег Сенцов. Зустрічали їх у Борисполі рідні, друзі та особисто президент Зеленський.

Коли український борт Ан-148 приземлився і з трапу почали сходити перші бранці, рідним стало важко стримувати сльози. Хтось пробув у полоні дев’ять місяців, хтось провів там довгих п’ять років, але тепер всі вони вдома.

Переговори року: нормандський саміт і перша зустріч Зеленського та Путіна

Після трирічної перерви лідери нормандської четвірки знову зустрілись за одним столом. Склад змінився – Францію тепер представляє Еммануель Макрон, а Україну – Володимир Зеленський.

Місце зустрічі – Париж. В рамках саміту Володимир Зеленський особисто зустрівся з Володимиро Путіним. Зокрема, домовились про черговий обмін полоненими і припинення вогню вже до кінця року, обговорили навіть питання газу.

Експерти не беруться аналізувати зустріч у категоріях зрада чи перемога. Зустріч відбулась – це вже вагомий крок, обговорені теми – важливі, втім незгадані окупований Крим та контроль над кордоном не оцінили.

У перспективі також наступна зустріч, яка має відбутись до квітня – там обговорять організацію місцевих виборів на окупованих територіях.

Протистояння року: суперництво Порошенка та Зеленського

Цьогорічні президентські вибори були гарячими. У другий тур вийшли Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Останній, до слова, обійшов опонента майже вдвічі – 30,2% проти 15,9%.

Такого запеклого протистояння український політикум ще не бачив: пафосні відеоролики з викликами на дебати, обопільне здавання аналізів і, нарешті, вперше у світовій практиці – дебати кандидатів на стадіоні Олімпійський.

Кіт у мішку, ваш вирок, обгортка від цукерки та вовк в овечій шкурі – як тільки не називали один одного опоненти.

Хто переміг – так і не встановили. Прихильники Порошенка називали його майстром слова, прихильники Зеленського вважали свого кандидата кращим.

Перемога року: відведення військ на ділянках зіткнення на Донбасі

За останні кілька місяців було розведено війська на трьох ділянках зіткнення – Станиця Луганська, Петрівське та Золоте. У Станиці Луганській внаслідок цього нарешті змогли відбудувати зруйнований пішохідний міст, що було частиною міжнародних зобов’язань з покращення гуманітарної ситуації у прифронтовій зоні.

Відведення – одна з угод Мінських домовленостей, яку підписали ще у вересні 2016 року. Головна умова для початку операції – дотримання режиму припинення вогню протягом семи днів. Втім, через регулярні порушення відведення відтерміновувалось.

Відтак, війська з обох сторін відійшли на відстань 1 км від лінії розмежування, а ці ділянки розмінували. Тепер чекаємо на наступний крок, необхідний для більш масштабного процесу – розведення сил уздовж усієї лінії розмежування.

Спортивна подія року: вихід збірної України на Євро-2020

У жовтні збірна України приймала збірну Португалії в рамках матчу відбору на Євро-2020.

Зустріч пройшла в Києві на НСК Олімпійський і завершилася перемогою підопічних Шевченка з рахунком 2:1.

Рахунок в матчі відкрив Роман Яремчук уже на шостій хвилині зустрічі після пасу від Кривцова. На 27-й хвилині Андрій Ярмоленко збільшив перевагу синьо-жовтих.

Перемога над Португалією забезпечила Україні достроковий вихід на Євро і перше місце в групі В.

Закон року: з депутатів зняли недоторканність

Дочекались – до зняття недоторканності лічені дні! З 1 січня 2020 року депутати більше не недоторканні. Тепер нардепи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди парламенту – норму, яка це забороняла, вилучили з Конституції України.

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Довгий час цей крок був полем для маніпуляції українських політиків – хто тільки не обіцяв це зробити. Але вже у вересні цього року ініціативу підтримали 373 народні депутати, тоді як мінімально необхідна кількість голосів – 300.

Надалі депутати ухвалили додаткові ініціативи, які забезпечать реалізацію скасування депутатської недоторканності. Так, досудове розслідування кримінальних проваджень, що були відкриті проти нардепів, мають право вести тільки слідчі НАБУ або центрального апарату ГБР.

Духовна подія року: священний Томос для України

Через 28 років після набуття незалежності Україна нарешті отримала і незалежну церкву, визнану Вселенським патріархатом.

Символічно на Святвечір Вселенський патріарх Варфоломій передав Україні Томос про автокефалію.

Церемонія вручення проходила у Стамбулі, де божественну літургію спільно провели патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Завдяки створенню ПЦУ та отриманню документа Україна стала однією з 15 незалежних автокефальних церков світу.

Політична подія року: монобільшість за результатами позачергових виборів

Раду VIII скликання достроково розпустили. Нову обирали 21 липня. Вона оновилась на 80%, а до складу увійшло п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина та Голос.

І найголовніше – вперше в історії одна партія отримала так звану монобільшість (254 мандати), яка дозволяє їй самостійно ухвалювати закони. Єдине – їм все ще потрібна підтримка для зміни Конституції, для чого необхідно 300 голосів.

Депутати активно користуються цією можливістю та ухвалюють закони у так званому турборежимі. Спочатку Слуга народу голосувала одноголосно, але вже за деякий час усередині фракції з’явились різні групи, і тепер дійти консенсусу складніше.

Промова року: виступ Сенцова на Ялтинській конференції

Щойно повернувшись на Батьківщину, режисер Олег Сенцов виступив із зворушливою промовою. Сталось це під час щорічної конференції Ялтинська європейська стратегія.

За традицією, форум мав відкрити президент, та він запросив замість себе колишнього політв’язня.

– Там, де я був п’ять років, кожна дрібниця має велике значення. Там нічого не викидають, все пристосовують. Важлива річ – це чай. У мене було два зошити – синій та жовтий – і банка. Я вирізав з зошитів дві смужки, наклеїв на банку і написав – Слава Україні. Всі п’ять років, поки я подорожував тюрмами, я брав її з собою. Всіх тюремників це дратувало. Це була моя маленька боротьба, – пояснив режисер.

Він подарував бляшанку зі своїм нагрудним знаком президентові і попросив започаткувати нову традицію – складати в неї нагрудні знаки всіх колишніх політв’язнів, які повертатимуться додому з російського полону.

Місто року: Прип’ять

Після нашумілого серіалу від HBO до Чорнобильської зони ринувся потік туристів. Кількість відвідувачів зросла в середньому на 40%.

Прип’ять – місто-привид, яке люди покинули 33 роки тому. Зараз природа там забирає своє – центральні вулиці схожі на густий ліс, а єдині жителі міста – дикі тварини. Прип’ять погрузла у полоні радіації. Сюди не дійшла декомунізація і тут зупинився час.

Чорнобильська зона – це сторінка нашої історії. Це урок для суспільства, який воно назавжди засвоїло. Приїхати сюди варто хоча б для того, щоб відчути атмосферу та подивитись, до чого може призвести людська помилка.

До слова, Факти ICTV також побували у зоні відчуження і розповідали, в якому вона стані.

Провал року: Україна не поїхала на Євробачення

Вдруге в історії Україна відмовилась від участі у пісенному конкурсі. Вперше ми не поїхали на Євробачення у 2015 році через складну ситуацію у країні.

Цього року перемогу на нацвідборі отримала співачка MARUV. Втім, спочатку виник скандал через її гастролі у РФ, які вона одразу скасувала. Згодом стало відомо, що її пісня Siren Song ліцензована російським лейблом Warner Music Russia, отож РФ може на цьому непогано заробити. Тоді НСТУ почала вимагати передати їй права на пісню.

Домовленостей вони не досягли, а після того, як відмовилась MARUV, інші претенденти теж вирішили не їхати.

Та вже за кілька місяців стартує нацвідбір на 2020 рік, отож Україна має всі шанси показати себе на конкурсі цього року.

Перформанс року: помпезна інавгурація президента

Інавгурація президента відбулась майже через місяць після його фактичної перемоги. Тим не менш, пройшла вона з розмахом.

Українців запросили під будівлю Верховної Ради, де президент мав скласти присягу. Там встановили великий екран для тих, хто залишився дивитись офіційну частину.

До Ради президент прямував через натовп народу, підкресливши, що він щирий та відкритий. Дорогою вітався з українцями – робив селфі, тис руки та давав “п’ять”. Навіть підстрибнув, щоб поцілувати колегу з Кварталу 95 – Євгена Кошового.

Кожне його речення зустрічали гучними оплесками та оваціями, а заява про розпуск парламенту знайшла неабияку підтримку серед глядачів. Загалом, вийшло за найкращими жанрами кіно.

Несподіванка року: долар знизився до рекордного мінімуму за чотири роки

Українці звикли до постійного підвищення курсу долара. Принаймні, останні кілька років ця тенденція була незмінною.

Та якщо січень 2019 року починався із курсом 27,4 грн за долар, у грудні курс тримається в середньому на рівні 23,5 грн за долар – і це найнижчий показних останніх чотирьох років.

Читайте: Курс долара падає, але штучно: що коїться з валютою і чому це тимчасово

Основною причиною експерти називають політику Нацбанку щодо продажу ОВГЗ нерезидентам країни. Держава продає облігації під високий відсоток – понад 15% річних. Обсяг вкладів у такі папери перевищив 88 млрд грн.

Та радіти зарано, адже відкритим залишається питання: як довго держава ще зможе укріплювати гривню таким чином.

Розслідування року: справа вбивства Шеремета

Журналіста Павла Шеремета вбили у 2016 році. Тоді невідомі підірвали його авто. Втім, розслідування щодо трагедії довгий час замовчувалось від суспільства.

Нарешті 12 грудня Національна поліція розповіла про хід слідства і перші результати.

Було затримано підозрюваних – волонтера та дитячого лікаря Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військових Яну Дугарь, Інну та Владислава Грищенків.

Читайте: Як планували та скоїли вбивство

Втім, після оприлюднення результатів у суспільства залишилось чимало питань та сумнівів. Хтось досі не вірить, що затримані особи причетні до трагедії, інші намагаються довести, що правоохоронці помилялись.

Як би там мне було, попереду ще чимало судових слухань та слідчої роботи, адже досі не встановлено – хто замовник вбивства.

Фільм року: Додому

Стрічка кримськотатарського режисера Нарімана Алієва вийшла в прокат 7 листопада.

Втім, вже півроку вона привертає увагу міжнародних експертів, збирає номінації престижних премій та нагороди на кінофестивалях. Стрічку представляли на Одеському, Канському та на Міжнародному кінофестивалі у Бухаресті.

Додому – фільм про кримського татарина Мустафу. Два його сини переїхали до Києва після анексії. Коли один з них гине в АТО, батько їде до столиці, щоб забрати одного з синів додому, а іншого поховати на півострові згідно з мусульманськими традиціями.

Наріман Алієв зробив спробу передати всю трагедію кримськотатарського народу через історію однієї родини.

Сюжет року: зустріч Зеленського з лідерами фракцій

В рамках свого рейтингу сайт Факти ICTV визначив кращий сюжет року за версією наших глядачів. Так, 1,4 млн переглядів набрав матеріал про зустріч новообраного президента з лідерами фракцій.

Під час своєї інавгурації Володимир Зеленський розпустив Раду. А вже наступного дня обурені лідери фракцій Ради VIII скликання зустрілись з президентом, щоб обговорити своє майбутнє.

Та свого рішення новообраний голова держави так і не змінив.

Скандал року: розкрадання в Укроборопромі

Державний концерн Укроборонпром у березні цього року викрили в корупції. Сума збитків складає щонайменше 250 млн грн.

Група осіб скуповувала військові запчастини та продавала державним заводам Укроборонпрому за завищеними цінами. Деталі знаходили або на вітчизняних складах, або у Росії, звідки контрабандою переправляли в Україну. Оборудками займались через компанію Оптимумспецдеталь.

Журналісти-розслідувачі заявляють, що правоохоронні органи – ГПУ, НАБУ, СБУ – знали про схеми Оптимумспецдеталі, але за хабарі “відкладали у довгий ящик” розгляд проваджень щодо фірми.

Невідомо, чи дізналось би суспільство про масштабні схеми, якби не журналістське розслідування. Лише після того, як ця інформація набула широкого розголосу, виявилось, що розкрадання в оборонному секторі – не новина для правоохоронців. Весь цей час вони працювали у цьому напрямі. Однак тільки журналісти дещо пришвидшили розгляд цих справ.

Пісня року: Время и Стекло – Дим

Перша україномовна пісня гурту Время и Стекло – Дим.

Трек увійшов у топ-3 музичних відео 2019 року в Україні за версією YouTube, отримавши 42 млн переглядів. В описанні під кліпом йдеться:

– Її оточує безліч чоловіків, але вона хоче танцювати лише з ним та не помічає нікого навколо. Він залишається неприступним, але розуміє, що не може без неї. Важливо встигнути сказати про свої почуття до того, як все перетвориться на дим.

Слова написали Олексій Потапенко (Потап) та Андрій Безкровний.

І наостанок, Факти ICTV вітають своїх читачів з прийдешніми святами. Бажаємо в новому році читати тільки позитивні новини та займатись тим, що вас надихає.

Лілія Ященко