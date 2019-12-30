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Трампа убеждали не замораживать помощь Украине – NYT

Окружение президента США Дональда Трампа убеждало его не замораживать помощь Украине в интересах страны.

Трампа убеждали не замораживать помощь Украине – NYT

Государственный секретарь США Майк Помпео, экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер безуспешно убеждали Дональда Трампа не задерживать предоставление военной помощи Украине. Об говорится в статье издания The New York Times После замораживания помощи Украине: 84 дня конфликта и растерянности.

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По мнению окружения Трампа, это противоречило американским интересам и оппозиция  его решению была “гораздо сильнее, чем об этом было известно ранее”.

– В конце августа министр обороны Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, который занимал в то время должность советника по национальной безопасности, на встрече с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось. Они пытались убедить его, что оказание помощи – в интересах США, но безуспешно, – говорится в статье.

Решение вызвало “волну шока” в Белом доме и в Министерстве обороны, а также серьезные споры внутри администрации.

Ключевую роль в выполнении требований Трампа сыграл и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Напомним, Пентагон обязали предоставить документы о задержании помощи Украины. Спустя месяц сотрудники Госдепартамента пришли к выводу, что Белый дом и глава США Дональд Трамп не обладают полномочиями заморозить выделение средств в размере примерно $140 млн.

Источник: NYT

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