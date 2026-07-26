Ночные взрывы в Крыму: атакована Таврическая ТЭЦ под Симферополем
- В ночь на 26 июля в Крыму сообщалось о работе ПВО.
- В Симферополе раздался взрыв возле Таврической ТЭЦ.
- В соцсетях появились видео со вспышками и дымом над объектом.
Ночью в Крыму было слышно работу противовоздушной обороны. Впоследствии стало известно об атаке на Таврическую ТЭЦ.
Об этом сообщают Telegram-каналы Крымский ветер и Supernova+.
Ночная атака на Крым 26 июля: что известно
На протяжении ночи жители Крыма сообщали об атаках в разных городах.
В Симферополе раздался взрыв возле Таврической ТЭЦ. В соцсетях опубликовали ряд видео со вспышками на ТЭЦ. Над местом поражения поднялся дым.
Также сообщалось об атаках в Ялте и Феодосии.
Неспокойно ночью было в Красноперекопске. Около полуночи над городом пролетело 5–6 дронов.
Раздались сильные взрывы в районе Перекопского бромного завода. Рядом с заводом находится крупная электроподстанция ПС 220/35/10 кВ Красноперекопск.
Также был прилет в районе села Ишунь возле Красноперекопска, сообщает Крымский ветер.
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