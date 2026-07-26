Ночью в Крыму было слышно работу противовоздушной обороны. Впоследствии стало известно об атаке на Таврическую ТЭЦ.

Об этом сообщают Telegram-каналы Крымский ветер и Supernova+.

Ночная атака на Крым 26 июля: что известно

На протяжении ночи жители Крыма сообщали об атаках в разных городах.

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В Симферополе раздался взрыв возле Таврической ТЭЦ. В соцсетях опубликовали ряд видео со вспышками на ТЭЦ. Над местом поражения поднялся дым.



Также сообщалось об атаках в Ялте и Феодосии.

Неспокойно ночью было в Красноперекопске. Около полуночи над городом пролетело 5–6 дронов.

Раздались сильные взрывы в районе Перекопского бромного завода. Рядом с заводом находится крупная электроподстанция ПС 220/35/10 кВ Красноперекопск.

Также был прилет в районе села Ишунь возле Красноперекопска, сообщает Крымский ветер.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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