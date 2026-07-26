Взрывы в Харькове: после попадания Бандероли в дом погиб человек, дети среди пострадавших
Один человек погиб, еще девять пострадали после утренних взрывов в Харькове сегодня, 26 июля.
Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове сегодня, 26 июля: что известно
Новые взрывы в Харькове сегодня, 26 июля, прогремели около девяти утра.
Вскоре стало известно, что в частный дом в Слободском районе попал баражирующий боеприпас Бандероль.
Сам дом разрушен, еще более десяти поблизости повреждено.
На месте обстрела работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и бригады экстренной медицинской помощи.
Известно, что после утренних взрывов в Харькове 26 июля погиб один человек.
Количество пострадавших постоянно увеличивается. В настоящее время помощь медиков понадобилась уже девяти людям.
Среди них — двое детей, в частности 10-летний мальчик.
Напомним, что за три часа до этого армия РФ также атаковала Харьков.
Тогда вражеский дрон попал в автомобиль в Шевченковском районе.
Пострадал 43-летний мужчина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов
Фото: Олег Синегубов