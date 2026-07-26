Один человек погиб, еще девять пострадали после утренних взрывов в Харькове сегодня, 26 июля.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове сегодня, 26 июля: что известно

Новые взрывы в Харькове сегодня, 26 июля, прогремели около девяти утра.

Сейчас смотрят

Вскоре стало известно, что в частный дом в Слободском районе попал баражирующий боеприпас Бандероль.

Сам дом разрушен, еще более десяти поблизости повреждено.

На месте обстрела работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и бригады экстренной медицинской помощи.

Известно, что после утренних взрывов в Харькове 26 июля погиб один человек.

Количество пострадавших постоянно увеличивается. В настоящее время помощь медиков понадобилась уже девяти людям.

Среди них — двое детей, в частности 10-летний мальчик.

Напомним, что за три часа до этого армия РФ также атаковала Харьков.

Тогда вражеский дрон попал в автомобиль в Шевченковском районе.

Пострадал 43-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов

Фото: Олег Синегубов

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.