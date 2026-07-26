Во время ночной атаки на Украину российские войска применили восемь ракет и 136 беспилотников.

Об этом сообщили 26 июля Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 25 июля и продолжается до сих пор.

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Защитники неба зафиксировали пуски:

одной корректируемой авиационной ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);

семерых баллистических ракет Искандер-М/С-400 (из Брянской, Курской, Воронежской областей РФ);

136 ударных беспилотников типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия (из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, пока оккупированного Донецка и Гвардейского (временно захваченный Крым).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 26 июля сбили/приглушили:

одну корректируемую авиационную ракету Х-59/69;

пять баллистических ракет Искандер-М/С-400;

104 дрона.

Вражеские цели приземлили на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на семи локациях.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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