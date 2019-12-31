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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

З чим пов’язано послаблення гривні та що буде в 2020: прогноз Гончарука

Невелике послаблення гривні перед Новим роком пов’язано зі спекулятивним попитом, але в 2020 році національная валюта продовжить курс на зміцнення, вважає прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

З чим пов’язано послаблення гривні та що буде в 2020: прогноз Гончарука

Глава уряду впевнений, що невелике падіння курсу гривні до долара пов’язане зі спекулятивним попитом перед Новим роком.

– Тенденція до зміцнення гривні збережеться і в 2020 році. Пов’язую це з тим, що поступово у населення та бізнесу з’являється довіра до держави, – заявив Олексій Гончарук в інтерв’ю одному з телеканалів.

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Він також вважає, що МВФ ухвалить остаточне рішення щодо нової програми кредитування для України протягом кількох місяців.

До слова, експерти обережно висловлюють прогнози щодо курсу валют в 2020 році. На думку експертів, долар може продовжити падіння, якщо Нацбанк збереже нинішню політику. Згідно з другим варіантом, курс гривні в наступному році повернеться в діапазон 24-25 грн/$1 із можливим ослабленням до 26 грн/$1 до кінця 2020 року.

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