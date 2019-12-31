З чим пов’язано послаблення гривні та що буде в 2020: прогноз Гончарука

Невелике послаблення гривні перед Новим роком пов’язано зі спекулятивним попитом, але в 2020 році національная валюта продовжить курс на зміцнення, вважає прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Глава уряду впевнений, що невелике падіння курсу гривні до долара пов’язане зі спекулятивним попитом перед Новим роком.

– Тенденція до зміцнення гривні збережеться і в 2020 році. Пов’язую це з тим, що поступово у населення та бізнесу з’являється довіра до держави, – заявив Олексій Гончарук в інтерв’ю одному з телеканалів.

Читайте: Курс долара на міжбанку перед новорічними святами різко піднявся

Він також вважає, що МВФ ухвалить остаточне рішення щодо нової програми кредитування для України протягом кількох місяців.

До слова, експерти обережно висловлюють прогнози щодо курсу валют в 2020 році. На думку експертів, долар може продовжити падіння, якщо Нацбанк збереже нинішню політику. Згідно з другим варіантом, курс гривні в наступному році повернеться в діапазон 24-25 грн/$1 із можливим ослабленням до 26 грн/$1 до кінця 2020 року.