Зеленський по телефону поговорив з Путіним

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час телефонної розмови Зеленський та Путін привітали один одного з Новим роком, проведеним взаємним обміном полоненими та укладенням контракту на транзит російського газу.

Президенти України на РФ також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають на півострові та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.

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– Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.