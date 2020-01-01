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Факты / Украина

День рождения Степана Бандеры: что ты знаешь о лидере ОУН – ТЕСТ

1 января в Украине отмечается день рождения одной из самых обсуждаемых фигур украинской истории – главы ОУН Степана Бандеры. От дня его рождения исполняется 111 лет.

День рождения Степана Бандеры: что ты знаешь о лидере ОУН – ТЕСТ

Бандера является украинским политическим деятелем, идеологом и теоретиком украинского национализма.

Жители Юго-Восточной Украины,  Польши и России относятся к Бандере негативно, обвиняя в фашизме, терроризме и радикальном национализме.

Производное от его фамилии  – бандеровцы – постепенно стало нарицательным и применимым ко всем украинским националистам.

Читайте: Степан Бандера вдохновил целое поколение бороться за Украину: 111 годовщина

Факты ICTV выбрали самые интересные факты о жизни Степана Бандеры и составили для вас 10 вопросов, ответив на которые вы сможете узнать много нового.

Ранее Факты ICTV подготовили краткую справку о том, что вам нужно знать об УПА и этом празднике.

Фото: Dreamstime

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