День рождения Степана Бандеры: что ты знаешь о лидере ОУН – ТЕСТ

1 января в Украине отмечается день рождения одной из самых обсуждаемых фигур украинской истории – главы ОУН Степана Бандеры. От дня его рождения исполняется 111 лет.
Бандера является украинским политическим деятелем, идеологом и теоретиком украинского национализма.
Жители Юго-Восточной Украины, Польши и России относятся к Бандере негативно, обвиняя в фашизме, терроризме и радикальном национализме.
Производное от его фамилии – бандеровцы – постепенно стало нарицательным и применимым ко всем украинским националистам.
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