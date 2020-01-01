День народження Степана Бандери: що ти знаєш про лідера ОУН – ТЕСТ

1 січня в Україні відзначається день народження однієї з найобговорюваніших постатей української історії – очільника ОУН Степана Бандери. Від його народження виповнюється 111 років.

Бандера є українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком українського націоналізму.

Жителі Південно-Східної України, Польщі та Росії ставляться до Бандери негативно, звинувачуючи у фашизмі, тероризмі і радикальному націоналізмі.

Похідне від його прізвища – бандерівці – поступово стало прозивним і застосовним до всіх українських націоналістів.

Читайте: Степан Бандера надихнув ціле покоління боротися за Україну: 111 річниця



Факти ICTV вибрали найцікавіші факти про життя Степана Бандери і склали для вас 10 запитань, відповівши на які ви зможете дізнатися багато нового.

Раніше Факти ICTV підготували коротку довідку про те,що вам потрібно знати про УПА та це свято.