Температура воздуха на Рождество снизится до умеренных морозов.

Погода на Рождество 2020 года в Украине принесет небольшие морозы. В большинстве регионов страны осадков не ожидается.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, в пятницу, 3 января, в Украине будет сухо, а 4-5 января стоит готовиться к мокрому снегу и дождю.

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6 января, в Сочельник, снова вернется сухая погода, а 7 января лишь на востоке пройдет снег. Температура воздуха 6-7 января снизится до умеренных морозов.

К слову, синоптики рассказали, какой будет погода нынешней зимой.