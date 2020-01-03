Війна з нелегальними АЗС: податкова закрила 264 заправки

Державна фіскальна служба закрила вже 264 нелегальні автозаправні станції в рамках боротьби з тіньовим обігом пального.
Податкова міліція ДФС проводить заходи з відпрацювання місць незаконної торгівлі пальним.
За їх результатами, з 13 грудня до 3 січня припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС.
При цьому з незаконного обігу вилучено понад 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн та обладнання – на 57 млн грн.
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Наразі на цих незаконних АЗС демонтують обладнання.
Нагадаємо, уряд доручив ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року закрити усі нелегальні автозаправні станції.
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