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Факты / Украина

Епифаний рассказал о Рождестве в детстве и “заработки” на праздники

Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как праздновал Рождество в детстве, а также, какая колядка ему нравится больше всего.

Епифаний рассказал о Рождестве в детстве и “заработки” на праздники

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как праздновал Рождество Христово в детстве.

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– Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хороши, особенно празднования Рождества. Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали определенные средства для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые сейчас есть. И вот встречаюсь с детьми, делаю им подарки, то в отличие от того периода, в который мы жили, в советский период, таких не было игрушек особых, мы радовались обычным конфетам, которые давали, или яблокам, орехам, – вспоминает митрополит Епифаний.

Также он отметил, что его любимая колядка самая простая – Нова радість стала.

Поскольку 7 января пост уже заканчивается, то Факты ICTV собрали для вас лучшие рецепты, что приготовить на Рождество 2020.

Источник: Радио Свобода

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