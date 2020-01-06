Предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, як святкував Різдво у дитинстві, а також, яка колядка йому подобається найбільше.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, як святкував Різдво Христове у дитинстві.

Читайте: Різдво 2020: дата, історія і традиції

– Я прожив все своє дитинство і юнацтво на Буковині. А на Буковині традиції досить таки гарні, особливо святкування Різдва. Ми ходили разом з друзями, колядували, заробляли певні кошти для того, щоб потім щось придбати дитяче. У той період не було таких речей, які зараз є. І от зустрічаюся з дітками, роблю їм подарунки, то на відміну від того періоду, в який ми жили, в радянський період, таких не було іграшок особливих, ми раділи звичайним цукеркам, які давали, чи яблукам, горіхам, – згадує митрополит Епіфаній.

Також він зазначив, що улюбленою колядкою є найпростіша – Нова радість стала.

Оскільки 7 січня піст вже закінчується, то Факти ICTV зібрали для вас кращі рецепти, що приготувати на Різдво 2020.