8 января в авиакатастрофе МАУ в Иране погибли все пассажиры и члены экипажа. Командиром украинского лайнера был Владимир Гапоненко. Что о нем известно – читайте на Фактах ICTV.

Владимир Гапоненко был командиром экипажа пассажирского самолета МАУ, который разбился в Иране 8 января.

Гапоненко был опытным пилотом. На его счету около 10 тыс. часов налета.

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Биография Владимира Гапоненко

Владимир Гапоненко проживал в Киеве. Он был женат на Екатерине. У пары есть две дочери. Некоторыми семейными снимками Владимир делился на своей странице в Facebook. Также фотографиями с семьей делилась и Екатерина.

В соцсети Facebook у Владимира Гапоненко есть два аккаунта. В одном из них написано, что он учился в Кировоградском высшем летном училище гражданской авиации и закончил его в 1987 году.

Также там указано место работы – Международные авиалинии Украины.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. Из-за авиакатастрофы в Украине проверят все пассажирские борта.