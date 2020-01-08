8 січня в авіакатастрофі МАУ в Ірані загинули всі пасажири і члени екіпажу. Командиром українського лайнера був Володимир Гапоненко. Що про нього відомо – читайте на Фактах ICTV.

Володимир Гапоненко був командиром екіпажу пасажирського літака МАУ, який розбився в Ірані 8 січня.

Гапоненко був досвідченим пілотом. На його рахунку близько 10 тис. годин нальоту.

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Біографія Володимира Гапоненка

Володимир Гапоненко жив у Києві. Він був одружений на Катерині. У пари є дві дочки. Деякими сімейними знімками Володимир ділився на своїй сторінці в Facebook. Також фотографіями з сім’єю ділилася і Катерина.

В соцмережі Facebook у Володимира Гапоненка є два аккаунта. В одному з них написано, що він навчався у Кіровоградському вищому льотному училищі цивільної авіації і закінчив його у 1987 році.

Також там вказано місце роботи – Міжнародні авіалінії України.

Нагадаємо, літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.