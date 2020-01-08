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Авиакатастрофа МАУ в Иране: США готовы предложить помощь Украине

США готовы предложить Украине всю возможную помощь в связи с авиакатастрофой МАУ в Иране.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: США готовы предложить помощь Украине

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил соболезнования родственникам пассажиров и членов экипажа, которые погибли в авиакатастрофе МАУ в Иране.

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– Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. США призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин авиакатастрофы, – сказал он.

Напомним, утром 8 января самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Источник: Госдепартамент США

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