Літак МАУ розбився в Ірані. Ніхто з пасажирів та екіпажу на вижив. Що відомо про бортпровідника МАУ Валерію Овчарук – читайте на Фактах ICTV.
Літак МАУ Boeing 737 розбився у Тегерані, Іран, 8 січня незабаром після зльоту.
Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажири.
Що відомо про бортпровідника Валерію Овчарук
Валерія Овчарук народилася в Луганську. На момент авіакатастрофи в Ірані їй було 28 років.
Дівчина почала працювати бортпровідником в авіакомпанії МАУ з 2015 року.
У вересні минулого року вона опублікувала фото Дніпра, зроблене через ілюмінатор.
– Вірю в те, що літаки ніколи не стануть для мене просто транспортом. І кожен політ нестиме у собі крапельку краси, романтики і приємних пригод, – підписала фото Валерія Овчарук.
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I love it so much 💙 Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полёт будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений… #travel #traveling #exploretheworld #word #wordfromabove #viewfromab #plainview #view #airplane #fly #flying #aviation #aviationlovers
Валерія літала не лише на Близький Схід. У неї були рейси в Грузію, Америку, Канаду та Китай.
– Не знаю точно скільки разів, але вона йшла з компанії та потім поверталася. Літати з нею було у задоволення. Всі були досвідченими, – прокоментувала авіакатастрофу МАУ в Ірані колега Валерії Олена.
Читайте: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: список загиблих членів екіпажу
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Велерія Овчарук неодноразово писала про те що любить свою роботу.
Раніше Факти ICTV публікували перше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані.
Також уже з’явилися попередні списки загиблих громадян України. Відомо, що серед загиблих найбільше громадян Ірану і Канади.