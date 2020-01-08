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Факти / Україна

Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про бортпровідника МАУ Валерію Овчарук

Літак МАУ розбився в Ірані. Ніхто з пасажирів та екіпажу на вижив. Що відомо про бортпровідника МАУ Валерію Овчарук – читайте на Фактах ICTV.

Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про бортпровідника МАУ Валерію Овчарук

Літак МАУ Boeing 737 розбився у  Тегерані, Іран, 8 січня незабаром після зльоту.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажири. 

Що відомо про бортпровідника Валерію Овчарук

Валерія Овчарук народилася в Луганську. На момент авіакатастрофи в Ірані їй було 28 років.

Дівчина почала працювати бортпровідником в авіакомпанії МАУ з 2015 року.

У вересні минулого року вона опублікувала фото Дніпра, зроблене через ілюмінатор.

– Вірю в те, що літаки ніколи не стануть для мене просто транспортом. І кожен політ нестиме у собі крапельку краси, романтики і приємних пригод, – підписала фото Валерія Овчарук.

Валерія літала не лише на Близький Схід. У неї були рейси в Грузію, Америку, Канаду та Китай.

– Не знаю точно скільки разів, але вона йшла з компанії та потім поверталася. Літати з нею було у задоволення. Всі були досвідченими, – прокоментувала авіакатастрофу МАУ в Ірані колега Валерії Олена.

Читайте: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: список загиблих членів екіпажу

 

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Публикация от Valeriia Ovcharuk (@o_valeriia)

Велерія Овчарук неодноразово писала  про те що любить свою роботу.

Раніше Факти ICTV публікували перше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані.

Також уже з’явилися попередні списки загиблих громадян України. Відомо, що серед загиблих найбільше громадян Ірану і Канади.

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