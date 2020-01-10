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Факты / Украина

Филарет отозвал подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора от 15 декабря 2018 года.

Речь идет о постановлении, которое ликвидирует Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

– На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года, – сообщает пресс-служба ликвидированной УПЦ КП.

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Филарет уже сообщил об отзыве своей подписи министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

Таким образом подпись патриарха под постановлением о ликвидации УПЦ КП является недействительной.

Напомним, 31 июля 2019 года Министерство культуры подтвердило факт ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Источник: УПЦ КП

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