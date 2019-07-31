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Факты / Украина

Минкульт подтвердил ликвидацию УПЦ КП Филарета

Украинская православная церковь Киевского патриархата ликвидирована после Объединительного собора 15 декабря 2018 года.

Минкульт подтвердил ликвидацию УПЦ КП Филарета

В Министерстве культуры Украины подтвердили факт ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата после того, как состоялся Объединительный собор.

После 15 декабря 2018 года УПЦ КП прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии православной церкви Украины (ПЦУ).

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Приказом Минкульта от 30.01.2019 года № 54 был зарегистрирован устав Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Также этим приказом были признаны утратившими силу приказы министерства от 12 июня 2017 № 505 о регистрации Устава УПЦ КП.

Напомним, 13 июля Филарет подал иск в суд с просьбой не забирать Михайловский Златоверхий монастырь и церковь Успения Богородицы Пирогощей у УПЦ КП.

Источник: Минкульт

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