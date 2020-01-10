PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Грузия предоставит Украине помощь в расследовании авиакатастрофы лайнера МАУ

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахариею.

Глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета авиакомпании МАУ в иранском городе Тегеране и выразил соболезнования близким жертв трагедии.

Он заверил президента, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.

Читайте: Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы Boeing 737

– Главное провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу.

Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории.

У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным, – сказал глава государства.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка