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Факты / Украина / Политика

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы Boeing 737

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Госсекретарь выразил соболезнования относительно авиакатастрофы украинского лайнера в Тегеране.

– Переговорил с президентом Украины Зеленским и выразил мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в трагической катастрофе Украинских международных авиалиний, рейс 752.

Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании, – написал Помпео.

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– Благодарим за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании, – сказал Владимир Зеленский.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Источник: Офис Президента

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