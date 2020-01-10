Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы Boeing 737

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Госсекретарь выразил соболезнования относительно авиакатастрофы украинского лайнера в Тегеране.

– Переговорил с президентом Украины Зеленским и выразил мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в трагической катастрофе Украинских международных авиалиний, рейс 752. Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании, – написал Помпео.

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2020

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– Благодарим за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании, – сказал Владимир Зеленский.

Было также обсуждено текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.