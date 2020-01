Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы Boeing 737

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Госсекретарь выразил соболезнования относительно авиакатастрофы украинского лайнера в Тегеране.

Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 10, 2020