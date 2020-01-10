Расследование авиакатастрофы в Иране: Украина создаст международную коалицию

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина инициирует создание международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета МАУ в Тегеране (Иран).

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– Украина не исключает ни одну из версий. Наша главная задача – справедливо и беспристрастно выяснить причину трагедии. Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел, – заявил министр.

Также Вадим Пристайко на брифинге по расследованию катастрофы Boeing 737 заявил, что Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера МАУ.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.