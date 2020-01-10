Иранские и украинские специалисты договорились о том, что будут проводить совместное расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Они также займутся совместным расшифровыванием черных ящиков самолета МАУ.

У обеих сторон есть необходимое оборудование для извлечения данных из черных ящиков.

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Ход расследования авиакатастрофы будут контролировать судебные власти Ирана.

Представитель иранского авиарегулятора Хасан Резайфар заявил, что помощь в расшифровке черных ящиков также могут попросить у Франции, Канады и России.

На данный момент в Украине рассматривают несколько версий крушения самолета МАУ в Иране.

Одна из них гласит о том, что причиной катастрофы могло быть попадание ракеты, которую выпустили из ЗРК Тор, который состоит на вооружении Ирана.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что версию о попадании ракеты в самолет МАУ пока не подтвердили. Расследование причин трагедии продолжается.