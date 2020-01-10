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Факты / Украина

Версия о попадании ракеты в самолет МАУ в Иране не является подтвержденной – Зеленский

Украина призвала всех международных партнеров предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Версия о попадании ракеты в самолет МАУ над Ираном не исключается, но на сегодня не является подтвержденной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер призвал всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы в распоряжение украинской комиссии.

Зеленский сообщил, что эксперты из Украины продолжают расследовать причины трагедии.

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– Днем буду иметь разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео, – добавил президент.

Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский Boeing сбила иранская ракета.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп высказал мнение, что самолет не мог упасть из-за технической неисправности.

Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?

Результаты

Фото: Getty Images

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