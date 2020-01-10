Иран пригласил США присоединиться к расследованию авиакатастрофы МАУ

Иран официально пригласил США принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла 8 января.

Власти Ирана официально пригласили Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения самолета МАУ.

Американское ведомство назначило аккредитованного представителя, но пока не понятно, сможет ли он работать в условиях санкций США против Ирана.

Читайте: Boeing 737 МАУ случайно сбила иранская ракета – Newsweek

В Нацсовете США добавили, что следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы и оценивают степень своего участия в расследовании.

Напомним, 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране сбила ракета – на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.

Правительство Ирана попросило компанию Boeing прислать своего представителя для расследования крушения украинского самолета.