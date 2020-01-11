Францію залучать до розшифровки чорних ящиків – розмова Зеленського з Макроном

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і подякував колезі за співчуття у зв’язку з авіакатастрофою.

– Підтримка вашої держави дуже важлива для нас у цей трагічний час. Вдячний за готовність Франції допомогти нам у проведенні розслідування, – зазначив Володимир Зеленський.

Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних ящиків збитого в Ірані літака МАУ.

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Еммануель Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині.

– Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації), – наголосив президент Франції.

Лідери двох країн також обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.