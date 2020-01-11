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Факти / Україна / Політика

Францію залучать до розшифровки чорних ящиків – розмова Зеленського з Макроном

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і подякував колезі за співчуття у зв’язку з авіакатастрофою.

– Підтримка вашої держави дуже важлива для нас у цей трагічний час. Вдячний за готовність Франції допомогти нам у проведенні розслідування, – зазначив Володимир Зеленський.

Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних ящиків збитого в Ірані літака МАУ.

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Еммануель Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині.

– Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації), – наголосив президент Франції.

Лідери двох країн також обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: Офіс Президента

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