14 января во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в этом году, были зафиксированы первые кнопкодавы – это депутаты от ОПЗЖ Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.







Первое заседание Рады: двух депутатов застали за кнопкодавством / 2 фотографии

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Кадры из видео подтверждают, что Вадим Новинский нажал кнопку не только на своем месте, но и на пульте своего коллеги по партии Мусы Магомедова.

Четко видно, что в момент голосования Магомедов не был на своем месте, однако табло голосования системы Рада показало, что кнопку за его пульте уже нажали.

Депутата Дмитрия Шпенова журналисты поймали на том, что он регистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

Напомним, что 13 января Зеленский подписал закон о кнопкодавстве, в котором предусмотрена уголовная ответственность и штраф за нарушения правил голосования в Верховной Раде.

Источник: ЧЕСТНО