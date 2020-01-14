14 січня під час реєстрації народних депутатів на першому пленарному засіданні Верховної Ради у цьому році, були зафіксовані перші кнопкодави – це депутати від ОПЗЖ Вадим Новинський і Дмитро Шпенов.







Перше засідання Ради: двох депутатів заскочили за кнопкодавством / 2 фотографии

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Кадри з відео підтверджують, що Вадим Новинський натиснув кнопку не тільки на своєму місці, а й на пульті свого колеги по партії Муси Магомедова.

Чітко видно, що в момент голосування Магомедов не був на своєму місці, однак табло голосування системи Рада показало, що кнопку за його пульті вже натиснули.

Депутата Дмитра Шпенова журналісти спіймали на тому, що той реєстрував себе та відсутнього тієї миті колегу Дмитра Шенцева.

Нагадаємо, що 13 січня Зеленський підписав закон про кнопкодавство, в якому передбачена кримінальна відповідальність та штрафи за порушення правил голосування у Верховній Раді.

Джерело: ЧЕСНО