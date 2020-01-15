Александр Новиков стал новым главой НАПК

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров назначил нового председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Им стал Александр Новиков, победивший в открытом конкурсе на должность главы НАПК.

– Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции, – заявил Гончарук.

Читайте: Перед увольнением члены НАПК выплатили себе 100-180 тыс. грн

Новиков получил юридическое образование и более 10 лет работал в органах прокуратуры.

Кроме того, он поддерживал государственное обвинение по делам о борьбе с организованной преступностью и коррупционных преступлениях.

К слову, экс-главе НАПК Наталье Корчак сообщили о подозрении в возможном недекларировании больше 544 тыс. грн.

Источник: Алексей Гончарук