Олександр Новіков став новим головою НАЗК

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів призначив нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ним став Олександр Новіков, який переміг у відкритому конкурсі на посаду очільника НАЗК.

– Перед ним стоїть важливе завдання – забезпечити відкритість і прозорість органу, а головне – показати всім нам конкретні результати знищення корупції, – заявив Гончарук.

Читайте: Перед звільненням члени НАЗК виплатили собі 100-180 тис. грн

Новіков отримав юридичну освіту і більше 10 років працював в органах прокуратури.

Крім того, він підтримував державне обвинувачення у справах щодо боротьби з організованою злочинністю та корупційними злочинами.

До слова, екс-голові НАЗК Наталії Корчак повідомили про підозру у можливому недекларуванні більше 544 тис. грн.

Джерело: Олексій Гончарук