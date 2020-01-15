PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Олександр Новіков став новим головою НАЗК

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів призначив нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ним став Олександр Новіков, який переміг у відкритому конкурсі на посаду очільника НАЗК.

– Перед ним стоїть важливе завдання – забезпечити відкритість і прозорість органу, а головне – показати всім нам конкретні результати знищення корупції, – заявив Гончарук.

Читайте: Перед звільненням члени НАЗК виплатили собі 100-180 тис. грн

Новіков отримав юридичну освіту і більше 10 років працював в органах прокуратури.

Крім того, він підтримував державне обвинувачення у справах щодо боротьби з організованою злочинністю та корупційними злочинами.

До слова, екс-голові НАЗК Наталії Корчак повідомили про підозру у можливому недекларуванні більше 544 тис. грн.

Джерело: Олексій Гончарук

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка