Сканы паспортов тысяч кандидатов на госслужбу выложили в сеть

Правительственный сайт вакансий career.gov.ua опубликовал копии паспортов и других документов граждан, которые зарегистрировались для прохождения конкурса на государственную службу.

– Копия паспорта и других отсканированных документов, которые лицо загружает на Единый портал вакансий государственной службы, находятся в свободном доступе, – говорится в сообщении.

Об утечке стало известно из сообщений возмущенных соискателей работы. Еще 15 января ночью в Facebook появились сообщения от кандидатов на государственные должности публикации сканов их паспортов, дипломов и других документов.

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С целью установления обстоятельств в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы проводится мониторинговый визит.

Сайт career.gov.ua продолжает работать.

Ранее в сеть слили аудиозаписи с разговорами бывшего председателя ГБР Романа Трубы в своем кабинете, согласно которым резонансные дела в Украине контролируются Офисом президента.