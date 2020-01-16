Скани паспортів тисяч кандидатів на держслужбу виклали в мережу

Урядовий сайт вакансій career.gov.ua опублікував копії паспортів та інших документів громадян, які зареєструвалися для проходження конкурсу на державну службу.

– Копія паспорта та інших відсканованих документів, які особа завантажує на Єдиний портал вакансій державної служби, знаходяться у вільному доступі, – йдеться в повідомленні.

Про витік стало відомо з повідомлень обурених шукачів роботи. Ще 15 січня вночі у Facebook з’явилися повідомлення від кандидатів на державні посади публікації сканів їхніх паспортів, дипломів та інших документів.

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З метою встановлення обставин у Національному агентстві України з питань державної служби проводиться моніторинговий візит.

Сайт career.gov.ua продовжує працювати.

Нагадаємо, раніше в мережу злили аудіозаписи з розмовами колишньго голови ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, згідно з якими резонансні справи в Україні контролюються Офісом президента.