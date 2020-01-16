За 9 лет цены выросли в 2,7 раза: что в Украине подорожало больше всего

Инфляция в Украине составила 173,8% за последние девять лет. С декабря 2010 по декабрь 2019 года цены выросли в 2,7 раза.

Больше всего в Украине подорожали коммунальные услуги – на 440%.

Алкогольные напитки, табачные изделия – на 290,2%, транспорт – на 211,5%, рестораны и гостиницы – на 151,9%, образование – на 146,6%, здравоохранение – 145,7%.

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Продукты питания – на 139,3%, предметы домашнего обихода, бытовая техника – на 105,6%, отдых и культура – на 102,1%, связь – на 69,1%, одежда и обувь – на 56,2%.

К слову, Министерство экономического развития спрогнозировало инфляцию в Украине в 2020 году. По их прогнозу, инфляция в Украине в 2020 году ожидается на уровне 5,5%, в 2021 году – 5,3%, в 2022 году – 5,1%.