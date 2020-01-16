Нарізка фраз, щоб створити сенсацію: Арахамія про записи з Гончаруком

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав опубліковані в мережі аудіозаписи нібито розмови прем’єр-міністра Олексія Гончарука з колегами по уряду склейкою нарізаних фраз.

Арахамія не заперечив, що на записах саме голос Гончарука, однак вважає, що аудіофайл змонтований.

– Це просто нарізка якихось фраз різних людей в різний час, щоб створити сенсацію. Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії щодо фінстабільності, яка тривала три години, – зазначив Арахамія.

Він вважає, що записи опублікував один з учасників цієї стратегічної сесії.

Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Олександр Дубінський і Максим Бужанський пропонували провести “сигнальне” голосування щодо оголошення недовіри Гончаруку, але цю ініціативу підтримали тільки 10 людей і, за словами глави фракції, всі голоси пов’язані з однією і тією ж групою.

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Коментуючи слова, які нібито каже на записі Гончарук, про те, що у президента “туман в голові”, Арахамія сказав, що прем’єр і глава держави повинні з’ясовувати свої стосунки особисто.

– Не думаю, що у Гончарука така позиція. Я багато разів був на нарадах, я бачу, як він поважає нашого президента, як вони один одного поважають. Якщо висмикувати з контексту, то можуть бути “чудові” нарізки, – додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

На записах нібито прем’єр не найкращим чином відгукується про президента України Володимира Зеленського і зізнається, що погано розбирається в економіці.

У прес-службі Кабміну заявили, що не володіють інформацією про достовірність цих аудіозаписів.